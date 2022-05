Union Berlin bestätigt Transfer: Danilho Doekhi kommt ablösefrei von Vitesse Arnheim

Union Berlin hat eine Einigung mit Danilho Doekhi von Vitesse Arnheim erzielt. Wie der Bundesliga-Klub aus der Hauptstadt am Montagmorgen bekanntgab, wechselt der 23 Jahre alte Verteidiger zu den Eisernen und soll in der kommenden Saison die Defensive verstärken. Der niederländische U21-Nationalspieler kommt nach seinem Vertragsende in Arnheim ablösefrei nach Berlin. Anzeige

"Mit dem Wechsel in die Bundesliga möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Union ist eine riesige Chance für mich und ich will den Verein auf seinem Weg weiterbringen. Ich habe in den Gesprächen außerdem das Gefühl gewonnen, dass ich mich hier weiter verbessern kann. Auch vom Stadion und der Atmosphäre hier habe ich schon einiges gehört, darauf freue ich mich ganz besonders", sagt Doekhi über seine neue Herausforderung.

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert freut sich auf "einen modernen Innenverteidiger", der die "idealen Voraussetzungen" mitbringe. "Er verfügt über eine starke Physis, ist aber gleichzeitig auch sehr agil. Dazu hat er als Kapitän von Vitesse gelernt, Verantwortung zu übernehmen und im Mannschaftsgefüge eine Führungsrolle auszufüllen", führt Ruhnert aus.