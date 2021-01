Bericht: Norwegens Torschützenkönig Kasper Junker bei Union Berlin im Gespräch

Bei der Suche nach Verstärkungen für den Angriff könnte Union Berlin in Norwegen fündig geworden sein. Nach einem Bericht der Bild wurde dem Bundesliga -Überraschungsteam Eliteserien-Torschützenkönig Kasper Junker angeboten. Der 26-Jährige erzielte in der im Dezember beendeten Saison 27 Treffer in 25 Einsätzen und trug damit maßgeblich zum ersten Titelgewinn des FK Bodø/Glimt bei. Der Vertrag des Stürmers läuft bis Ende 2022, sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 2 Millionen Euro.

Union, das am vergangenen Wochenende 2:0 bei Werder Bremen gewann und in der Tabelle auf einem bärenstarken fünften Platz liegt, ist in der Offensive derzeit arg gebeutelt. Top-Stürmer Max Kruse fällt bis Muskelbündelriss bis Februar aus. "Wir brauchen noch einen Stürmer, da sind wir dran. Es ist ziemlich offen, was für Möglichkeiten sich ergeben", hatte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Wochenende gesagt und eine zeitnahe Entscheidung angekündigt: "Es macht keinen Sinn, es irgendwann Ende Januar zu machen, sondern wir versuchen, möglichst schnell eine Lösung zu finden oder wenn es nicht geht, eben nicht."