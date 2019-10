Union-Trainer Urs Fischer über FC Bayern: Mitbekommen, dass sie "das eine oder andere Tor" kassiert haben

Union-Coach Urs Fischer glaubt an die Chance seinen Eisernen am Samstagnachmittag beim FC Bayern München in der Bundesliga. „Natürlich habe ich mitbekommen, dass sie zuletzt das eine oder andere Tor bekommen haben. Unser Plan ist, sie unter Druck zu setzen und Fehler zu erzwingen“, sagte er am Donnerstag und schob nach: „Wenn du es ihnen schwer machst, glaube ich, dass du eine Chance hast.“ Es sei „eine Mischung aus Teamwork und richtigen Entscheidungen“ notwendig, erklärte der Schweizer.