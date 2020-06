Union-Stürmer Marius Bülter verspricht Werder Bremen Schützenhilfe: "Wollen es uns selbst beweisen"

Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt vor knapp zwei Wochen schien bei Union Berlin zuletzt die Luft raus. 0:4 bei der TSG Hoffenheim , nichts wollte mehr so recht zusammenlaufen. Mit großer Sorge dürfte man den Auftritt des Hauptstadtklubs bei Werder Bremen beobachtet haben. Schließlich steht seit dem vergangenen Wochenende fest: Die Hanseaten benötigen Unions Unterstützung, um es doch noch in die Relegation zu schaffen.

Sollten die Berliner gegen Werders direkten Rivalen verlieren, würden sich die Bremer erstmals seit 1981 in der zweiten Liga wiederfinden. Union-Stürmer Marius Bülter verspricht den Norddeutschen allerdings, dass sich seine Mannschaft am Samstag nicht hängenlassen wird. "Nein, weil wir es uns nach dem 0:4 in Hoffenheim selbst noch mal beweisen wollen. Außerdem: Wir haben uns vor der Saison das große Ziel gesetzt, 40 Punkte zu holen. Das können wir am Samstag erreichen", sagt der 27-Jährige im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.