Ungewöhnliche Idee für ein volles Stadion: Union Berlin will Corona-Test für alle Zuschauer zahlen

Union Berlin will in der Corona-Krise einen ungewöhnlichen Weg gehen: Der Berliner Bundesligist will vor den Heimspielen im Stadion An der Alten Försterei alle Zuschauer auf das Coronavirus testen und somit wieder vor einem ausverkauften Haus spielen. Das teilten die Eisernen am Freitagabend in einer Pressemitteillung mit. „Unser Stadionerlebnis funktioniert nicht mit Abstand, und wenn wir nicht singen und schreien dürfen, dann ist es nicht Union. Gleichzeitig steht die Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Wir wollen bestmöglich gewährleisten, dass sich in unserem ausverkauften Stadion niemand infiziert – das gilt für Unioner und gleichermaßen auch für Gästefans“, erklärt Präsident Dirk Zingler.