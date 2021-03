Union-Boss Oliver Ruhnert über Hertha BSC, Fredi Bobic und Zuschauer im Stadion

Der 1. FC Union Berlin ärgert die Konkurrenz auch im zweiten Jahr in der Bundesliga. Platz sieben steht aktuell für den Kultklub aus Köpenick zu Buche. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert (49) spricht vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen Eintracht Frankfurt über den großen Nachbarn Hertha BSC, Fredi Bobic und ein Pilotprojekt.

SPORT BUZZER: Oliver Ruhnert, wenn Union Berlin in Frankfurt antritt, spielt der Siebte beim Vierten. Gemessen am Personaletat sind das herausragende Platzierungen. Treffen die Klubs mit den besten Managern aufeinander?

Ihr Verein hat am vergangenen Wochenende Schnelltests für zutrittsberechtigte Personen durchgeführt. Soll das ein Pilotprojekt für die baldige Rückkehr der Stadionbesucher sein?

Das war ein Einstieg, die Kultur in Berlin geht den nächsten Schritt und testet an diesem Wochenende für einige Pilotveranstaltungen das Publikum. Unser Pilotprojekt lief hervorragend, 165 Personen hatten wenige Minuten später das Ergebnis als Mitteilung auf dem Handy. Alle Tests waren negativ und jeder hat pro Person maximal zwei Minuten gedauert. Die Zahl der Stationen kann entsprechend ausgeweitet werden. Denn es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir mehr in Lösungen und nicht so viel in Verboten denken müssen. Frank Hellmann