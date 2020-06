Anti-Rassismus-Gesten: Union-Profi Ujah über die Vorbildrolle deutscher Fußball-Stars - "Kinder sehen das"

Im Falle eines Torerfolgs: Ujah kündigt Botschaft an

Im Falle eines Torerfolgs im Spiel gegen Schalke 04 will er am Sonntag wieder eine Botschaft präsentieren. "Ich bin absolut fokussiert auf unser Ziel, in der Bundesliga zu bleiben. Davon lasse ich mich nicht ablenken. Aber: Wenn ich ein Tor schieße, habe ich die Möglichkeit für meine Kampagne. So habe ich es in der Vergangenheit gemacht - und so werde ich es auch in der Zukunft machen.“