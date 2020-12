Union-Star Max Kruse kündigt "Sendepause" bei Instagram an: "Es wird sehr, sehr still um mich"

"Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich sehr untergetaucht bei Instagram und Twitch seit Freitag. Es hat natürlich seinen Grund. Ich wollte euch sagen, dass ich in den nächsten zehn Tagen sehr, sehr wenig Social Media machen werde. Ich werde versuchen, mich jetzt komplett auf die Reha zu fokussieren und werde ein bisschen abschalten", kündigte Kruse am Donnerstagabend an. Komplette Funkstille ist aber wohl nicht zu erwarten. Seine Fans werden "das eine oder andere Update" erhalten und "vielleicht mal ein Foto" sehen. "Aber grundsätzlich wird es die nächsten zehn Tage sehr, sehr still um mich. Vor Weihnachten melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Aber erstmal ist Sendepause in den nächsten Tagen", sagte Kruse.