Unklar wann Regionalliga Nordost weitergeht: 1. FC Lok Leipzig trainiert reduziert

Leipzig. Djamal Ziane ist ballvernarrt. „Ich glaube, ich spreche jedem Fußballer aus der Seele: Keiner geht gerne nur laufen“, erzählt er von den Vorlieben seiner Zunft. Nun kann der Toptorjäger des 1. FC Lok Leipzig trotz Saisonunterbrechung auf ungewisse Zeit wenigstens ein wenig Durchatmen. Die nächsten zwei Wochen werden sich Ziane und seine Kollegen gemeinsam fit halten. Anzeige

Liga pocht auf Ausnahme-Regeln

„Es ist ein sehr eingeschränktes Training, nicht mit normalem Mannschaftstraining zu vergleichen. Es geht um den Erhalt der Fitness. Wir können nicht voll trainieren, solange wir nicht wissen, wie der Spielbetrieb weitergeht“, so Loks Geschäftsführer Martin Mieth. Zudem werden die Probstheidaer Kurzarbeit anmelden.

So geschehen bereits während des ersten Corona-Lockdowns, als die Lok-Profis über 90 Tage individuell schuften mussten. Ziane weiß: „Klar trainiert man lieber auf dem Platz und schießt aufs Tor.“ Das geht den Menschen wie den Leuten, den Amateuren wie den Profis. Doch was ist eigentlich was?

Diese Frage stellt sich bei der Hybrid-Regionalliga Nordost. Zur Lösung trafen sich am Mittwoch die Clubvertreter per Videokonferenz mit dem NOFV. Erkenntnisse? Die Nordost-RL pocht auf die Ausnahme-Regeln für den Profisport und will „möglichst zeitnah und flächendeckend“ in den Spielbetrieb zurückkehren, so Holger Fuchs. Anzeige

Terminplan wird eng

Der NOFV-Geschäftsführer begründet: „Das ist eine Spielklasse mit professionellen Strukturen, 88 Prozent der Akteure sind Vertragsspieler.“ Daher bereite der NOFV ein Schreiben an die Sportminister der fünf zuständigen Landesregierungen vor, in dem um Unterstützung und andere Sichtweise geworben wird.

Ziel ist, dass Mitte November die Zwangspause aufgehoben wird. „Wir müssen erst gleiche Voraussetzungen für alle schaffen“, betont Fuchs jedoch. Derzeit können die Clubs in Berlin, Brandenburg und teilweise in Sachsen trainieren, in Thüringen und Sachsen-Anhalt nicht. Mieth wünscht sich ebenfalls: „Chancengleichheit muss gegeben sein.“