„Unklare und unbefriedigende Lage“: Corona trifft auch den Rehasport in Leipzig

Leipzig. Die Freude währte nur kurz. Anfang des neuen Jahres öffnete das Sport- und Rückenzentrum Leipzig, kurz SRZ, wieder seine Pforten und ermöglichte Genesungssport unter Einhaltung strenger Hygieneregeln: Abstand, Luftfilter, Maske. Doch nach nur zwei Wochen und einer E-Mail des Sächsischen Behindersportverbands (SBV), in der betont wurde, dass der Rehasport nur entsprechend der allgemeinen Kontaktbeschränkungen stattfinden darf, ist seit vergangenem Donnerstag wieder Schluss. Unter Einhaltung aller Regeln ist in Sachsen derzeit allenfalls Einzeltherapie möglich. Anzeige

Klare Aussagen fehlen

„Wir haben uns moralisch entschieden und gesagt: Wir beenden das jetzt. Wir wollen unseren guten Ruf nicht verlieren und haben eine Verantwortung gegenüber unserer Mitglieder“, erklärt Annett Röpcke vom SRZ auf Nachfrage des SPORTBUZZER. Betroffen von den verschärften Maßnahmen ist auch der Gesundheitssportverein Leipzig, der seinen Mitgliedern mit Bedauern mitteilte, dass vorerst kein Rehasport mehr stattfinden kann.

Deutlich wird Detlev Günz, Vizepräsident im Sächsischen Behinderten- und Rehasportverband sowie Präsident des BSV AOK. Der 66-Jährige beklagt die „unklare und unbefriedigende Lage“ in einem hochsensiblen Bereich. „Seit November haben wir als Verband, mehrfach im Sozialministerium bei Frau Köpping hinsichtlich der widersprüchlichen Formulierung angefragt. Immerhin geht es um fast 80.000 Rehasportler in 320 Sportvereinen in Sachsen. Doch bisher fehlt eine klare Aussage, wie die Allgemeinverordnung auszulegen ist“, so der eigentlich optimistische Sportmacher Günz am Rande der Resignation.

Verschiedene Gefahren lauern

Der führende Rehasport-Verein BSV AOK hatte zuletzt die Möglichkeit geprüft, wieder mit Kursen zu beginnen. Das ist vorerst vom Tisch. Online-Training kann helfen, eine Therapie fortzusetzen, wie es auch der Verein „leichter leben“ anbietet. Rehasport in der Corona-Krise ist ein zweischneidiges Schwert. Nicht selten sind die Patient*innen Menschen höheren Alters, haben Lungen- oder Herzvorerkrankungen oder leben mit einer Behinderung und gehören mithin zur Risikogruppe für einen schweren Corona-Krankheitsverlauf. Zudem gehen Reha und Gruppentherapie meist Hand in Hand, Personen- und Kontaktbeschränkung fallen da schwer. Nicht auszudenken, was wäre, wenn ein Rehazentrum durch infizierte Mitarbeitende zum Superspreader werden würde.

Der Deutsche Behindertensportverband hatte daher bereits beim ersten Lockdown gewarnt, Patienten mit Vorerkrankungen seien gerade im Rehasport einem großem Risiko ausgesetzt. Andererseits birgt es durchaus Gefahren, einen laufenden Genesungsprozess zu unterbrechen. Im Einzelfall könnte der gesundheitliche Nachteil durch das Aussetzen des Rehasports größer sein als das Infektionsrisiko. Sicherlich ein Grund, weswegen die Landesregierung Sachsens Rehasport nicht gänzlich verboten hat.