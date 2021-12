Unklarer Corona-Befund: Lukebakio verpasst Wolfsburgs Trainingsstart

Der VfL hat wieder losgelegt: Gerade einmal zwölf Tage nach dem Hinrunden-Finale beim FC Bayern (0:4) hat der Wolfsburger Fußball-Bundesligist das Training wieder aufgenommen - allerdings fehlten einige Akteure. Neben den Langzeitverletzten Xaver Schlager, William, Paulo Otavio (alle Knieverletzung), Lukas Nmecha (schwere Knöchelverletzung) und Kevin Mbabu (Corona) fehlte auch Dodi Lukebakio beim Auftakt kurz vorm Jahreswechsel. Der Offensivmann hat einen unklaren Corona-Befund, wie Trainer Florian Kohfeldt sagte. Ob der mittlerweile geimpfte Lukebakio ebenso wie der Rechtsverteidiger infiziert ist - eine Antwort auf die Frage ist erst am Donnerstag zu erwarten. Anzeige

Dass Mbabu fehlen wird, war klar. Der schweizerische Nationalspieler muss in seinem Urlaubsort in Dubai in Quarantäne. Kohfeldt hatte Kontakt zu ihm. Der Trainer sagte, dass es einerseits ärgerlich sei, dass der 26-Jährige nun fehle, gleichwohl nahm er den Außenbahnspieler, der sich zum zweiten Mal mit dem Virus infiziert hat, in Schutz. "Kevin hat nichts Verbotenes getan. Es gab Reisebeschränkungen, die er eingehalten hat, deshalb durfte er in Dubai einreisen. Das Allerwichtigste ist, dass es Kevin gut geht und dass er gesund da durchkommt", betonte der Coach und fügte hinzu: "Ich halte nichts davon, jemanden, der nichts Verbotenes getan hat, öffentlich an die Wand zu nageln. Ich kritisiere ihn nicht dafür."

Mbabu gehe es gut, wann er wieder zurückkehren kann, ist noch offen. Kohfeldt: "Meines Wissens nach muss er da zehn Tage in Quarantäne bleiben." Und dann werde es davon abhängig sein, wie die Testergebnisse sind. Beim Rückrunden-Auftakt am 9. Januar in Bochum fehlt Mbabu auf jeden Fall.

Lukabakio und Mbabu hatten den VfL schon in der Vergangenheit vor Schwierigkeiten gestellt. Seitdem Ungeimpfte in einigen Bundesländern nicht mehr in Hotels übernachten dürfen, wurde es problematisch für das Duo – es konnte nicht mehr immer zusammen mit dem Team im selben Hotel sein. Beim Auswärtsspiel in Mainz etwa sollen Lukabakio, der damals noch ungeimpft gewesen sein soll, und Mbabu nicht im Wolfsburger Teamhotel in Rheinland-Pfalz, sondern in einer Unterkunft in Wiesbaden (Hessen) übernachtet haben, weil dort andere Regeln galten. Taktik-Besprechungen und gemeinsame Mahlzeiten wurden so erschwert. Das ändert sich nun wieder für das Duo.

Mbabu wird beim Rückrunden-Start definitiv fehlen, ähnlich könnte es bei Lukebakio werden, sollte der Corona-Test positiv ausfallen. Neben dem Duo fehlten beim Auftakt auch Daniel Ginczek (privater Termin) und Marvin Stefaniak, der nach einer Leisten-OP im Dezember eine Laufeinheit absolvierte. In zwei, drei Wochen könne der Reservist wieder mit dem Team üben, so der Coach. Eine gute Stunde lang hatte Kohfeldt sein Team beim ersten Training nach Weihnachten schwitzen lassen, die Intensität war hoch. Für den im Oktober verpflichteten Kohfeldt ist das jetzt eine Art Neustart, nachdem das Team die letzten sieben Pflichtspiele in Folge vor Weihnachten verloren hatte. Der Ex-Bremer kann jetzt seine Idee vom Fußball dem Team einimpfen. Der Coach: "Es fühlt sich richtig gut an, ich bin mit richtig viel Vorfreude wieder nach Wolfsburg gekommen", sagte der Trainer.