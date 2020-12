Unmut nach Platzverweis für KSC-Profi Philip Heise gegen HSV: "Immer noch ein Männersport"

Erst eine dumme Aktion, dann ein vielleicht zu kleinlicher Pfiff des Schiedsrichters: eine Gelb-Rote Karte für Philip Heise vermasselte dem Karlsruher SC am Montagabend gegen den Hamburger SV wohl einen Punktgewinn. Nachdem der Linksverteidiger in der 77. Minute den Platz verlassen musste, machte Simon Terodde in der 83. Minute den 2:1-Siegtreffer für den HSV. Nach dem Spiel machte sich Unmut bei den Badenern breit, die den Platzverweis als zu hart ansahen.

