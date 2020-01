Zwischen Unmut und Zuversicht: 96-Fans bauen die Spieler auf - Kocaks Kaderkritik

Wenn ein Spiel am Zaun endet, vor den eigenen Fans, dann ist die Not mal wieder groß. Knapp zehn Minuten standen die 96-Spieler nach dem 0:1 in Regensburg vor den mitgereisten 400 Anhängern. Einer kletterte stellvertretend herunter auf den Platz und diskutierte mit den Verlierern. Marvin Bakalorz, Waldemar Anton, Felipe, John Guidetti und Ron-Robert Zieler waren die Wortführer der Mannschaft. Der Torwart äußerte nachher Verständnis für die Sorgen: „Sie haben ihren Unmut kundgetan. Die Fans suchen auch nach dem Strohhalm.“

Ducksch vergibt und Anton bestraft's

Sie waren damit nicht weit entfernt von Kenan Kocak. Der 96-Trainer spürte eine „sehr große Enttäuschung“ über den verunglückten Start in den Ligaalltag. Seine Analyse: 96 hatte das Spiel in der ersten Hälfte unter Kontrolle, hätte in Führung gehen müssen bei einer Chance von Marvin Ducksch, geriet „durch eine unnötige Aktion“, das Foul von Waldemar Anton, und den folgenden Elfmeter in Rückstand und fand in der zweiten Hälfte nicht mehr ins Spiel zurück.

Kocak: Symptomatische Zweitliga-Verhältnisse

Das heißt, für Kocak war’s eigentlich „kein Fußballspiel, das war gefühlt nur ein einziges Herumliegen“. Viele Unterbrechungen und Nickligkeiten auf dem rutschigen Schneeboden – „es gab keinen Rhythmus“, aber für Kocak wieder einmal die Erkenntnis „Das ist die 2. Liga, Regensburg hat es vorgemacht, so holen sie ihre Punkte.“

Das Problem: Mentalität und zweite Bälle

Kocak wirkte niedergeschlagen: „Gegen solche Mannschaften zu verlieren, die nur mit langen Bällen operieren und auf die zweiten Bälle gehen, ist viel zu einfach.“ Besonders dann, wenn die Gegner die abprallenden Bälle immer gewinnen. Das weist auf große Probleme im defensiven 96-Mittelfeld hin.

Der 39-Jährige vermisste in der zweiten Hälfte bei seinen Spielern „Zweikampfpräsenz, Ballbehauptung, tiefe Laufwege und die Präzision beim Spiel in die Spitze“. Was vor allem jedoch fehlte, war das, was Kocak immer einfordert: Mentalität! Jahn hat 96 gezeigt, was Mentalität und aggressives Zweikampfverhalten bedeuten.