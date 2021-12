Unruhe bei Borussia Mönchengladbach: Kapitän Stindl kritisiert Team - Trainer Hütter relativiert

Gladbach schlittert weiter ganz tief in die Krise. Beim Debüt des neuen Leipzig-Trainers Domenico Tedesco gab es eine deftige 1:4-Klatsche , die durchaus noch höher hätte ausfallen können. Josko Gvardiol (21. Minute), André Silva (33.), Christopher Nkunku (90.+1) und Benjamin Henrichs (90.+4) erzielten die Treffer. Für Gladbach traf nur Ramy Bensebaini (88.). "Da ist spielerisch nicht viel zusammengekommen heute", sagte Kapitän Lars Stindl nach dem Spiel am Sky-Mikro. "Wir wissen um unsere Situation. Da kommen wir nur gemeinsam raus."

Doch genau das scheint das Problem zu sein. Deshalb wurde der 33-Jährige deutlich in Richtung seiner Teamkollegen. "Jeder macht für sich was alleine und keiner zusammen", so Stindl. Die Kritik des ehemaligen Nationalspielers zielt auf die Mannschaft ab, die nach den Niederlagen im Derby gegen Köln (1:4), gegen Freiburg (0:6) und jetzt gegen Leipzig satte 14 Gegentreffer in drei Spielen kassierte. Auch Sky-Experte Dietmar Hamann erkennt bei der Borussia keine Einheit auf dem Rasen. "Das scheint keine Mannschaft zu sein. Adi Hütter ist es in vier oder fünf Monaten nicht gelungen, die Mannschaft zu vereinen", so der Ex-Profi.