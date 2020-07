Unruhe in Barcelona: Ärger um Barca-Star Griezmann und Trainer Setién

Nicht nur die vielen Punktverluste bereiten dem FC Barcelona Sorgen. Nach dem 2:2 daheim gegen Atlético Madrid, das ein weiterer Rückschlag für die Titelverteidigung in der Primera División war, hat der Club von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen plötzlich Probleme mit einem seiner größten Stars. Antoine Griezmann schmorte am Dienstag im Camp Nou zum zweiten Mal in Folge auf der Bank. Erst in der 90. Minute kam der Franzose aufs Feld. Griezmann fühle sich von Trainer Quique Setién "gedemütigt", schrieben Medien am Mittwoch übereinstimmend.