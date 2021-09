Unruhiges Angriffsspiel, aber nur 20 Gegentore: Lafferde II spielt Remis

HSG Oha II – MTV Groß Lafferde II 20:20 (8:10). 20 Gegentore machen deutlich, wo die Groß Lafferder in Herzberg am stärksten waren: in der Abwehr. Angeführt von einem überragenden Jan-Niklas Münch zwischen den Pfosten sicherten sich die Gäste einen Punkt. „Wir haben sehr gut verteidigt“, lobte Trainer Eckhard Meyer seine Defensivabteilung. Diese Leistung ist erstaunlich, zumal die Gäste mit Jan Burgdorff und Sebastian Meyer nur zwei erfahrene Akteure in ihren Reihen an Bord hatten.