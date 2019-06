„Uns geht das Wasser aus“: Athleten zollen beim Wasserstadt-Triathlon der Hitze Tribut 

Lob von allen Seiten für reibungslosen Ablauf

Möller genoss den plötzlichen Sommereinbruch hierzulande, die meisten Ausdauersportler zollten vor allem Temperaturen von 30 Grad und mehr am Nachmittag Tribut. „Uns geht das Wasser aus“, meldeten die Helfer eines Erfrischungs- und Verpflegungspunktes an Organisationschef Peter Augath, der flugs Nachschub orderte. „Ich war selbst an der Strecke und habe erlebt, wie drei Langdistanzstarter (3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren, 42,2 Kilometer laufen) hintereinander aufgehört haben“, erzählte Augath. Sie hätten auf entsprechende körperliche Signale reagiert. „Die meisten Triathleten sind vernünftig und brechen den Wettkampf ab, wenn sie an Grenzen stoßen“, ergänzte Augath.

Wer durchkam, erfrischte sich im Ziel erst einmal auch mit Melonenhälften wie Maximilian Breitkreuz. Der Sieger auf der Mitteldistanz (1,9/90/21,1) sagte: „Das Problem war nicht die Hitze, sondern der plötzliche Sprung von 20 auf 30 Grad innerhalb einer Woche. Das ist komplett ungewohnt für den Körper.“ Breitkreuz stimmte allerdings auch in das Lob auf das Organisationsteam der Trimindous UG um Augath ein. „Es war alles perfekt abgesperrt“, sagte er. Quadrathlet Möller resümierte euphorisch. „Ich bin zum fünften Mal hier. Das ist mein Lieblingsrennen.“ Und auch der Springer Wolfgang Mangelsen, Ligenleiter des Triathlon-Verbands Niedersachsen, lobte den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung mit rund 1750 gemeldeten Teilnehmern.