"Unser schlechtestes Spiel in dieser Saison": Stimmen zum 0:2 von RB Leipzig bei der TSG

Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Wir müssen das nicht schönreden. Wir haben völlig verdient verloren. Haben nicht gut begonnen. Wir waren sehr schlecht in den Zweikämpfen. Ich glaube, es war in der ersten Halbzeit unsere schlechteste Zweikampfquote in dieser Saison. Wir haben viele Bälle verloren. Hoffenheim hat Qualität nach vorne, hat das gut ausgenutzt. Heute war das ganz ganz weit von unserem Anspruch entfernt. Und das ist sehr ärgerlich." ©