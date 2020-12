Unsere Top-Ten-Momente: Das war das Sport-Jahr 2020 in Wolfsburg und Gifhorn.

Schalke hat in dieser Saison Probleme? Darüber können die Spieler des SV Dannenbüttel nur Schmunzeln. In Sachen Durststrecke waren sie die Marathon-Läufer. Ab Anfang Juni 2015 blieb das Team - damals noch in der 1. Kreisklasse - zwei Jahre lang in Punktspielen ohne Sieg, stieg ab, bis es nicht mehr tiefer ging. 3. Kreisklasse. Das Fußball-Magazin 11 Freunde verlieh dem SVD daraufhin mit einem großen Augenzwinkern den Titel der „schlechtesten Amateurmannschaft der Republik“. Und Dannenbüttel? Das bewies Nehmerqualitäten wie Boxer Axel Schulz zu seinen besten Zeiten. Die Jugend rückte nach, seitdem wird aufgestiegen. „Wir haben hier einen tollen Zusammenhalt“, sagt Noah Giesecke, einer dieser jungen Kicker aus der neuen SVD-Generation. Nach dem Abbruch der Saison 19/20 kam die Quotienten-Regelung zum Tragen, 0,01 Pünktchen fehlten Dannenbüttel zum direkten Aufstiegsplatz. Ein Happy End gab’s trotzdem: Der Fußball-Gott hatte ein Einsehen und der SVD rutschte als Nachrücker in die 1. Kreisklasse. Ist 2020 also wieder da, wo 2015 der Absturz begann. Ein Comeback, das hier stellvertretend für alle im Amateursport gebührend gefeiert werden soll. Coach Denis Mora: „Wir hätten das gern sportlich geregelt. Doch auch so müssen wir uns für den Aufstieg nicht schämen.“ Das beweisen die jüngsten Ergebnisse: Das Team hat bis zur Corona-Pause im Schnitt die meisten Punkte gesammelt, klopft an der Tür zur Kreisliga. ©