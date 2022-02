"Unsinnig", "unlogisch", "viel zu kompliziert": BVB-Star Mats Hummels zerlegt eigenes Team

Diese Leistung war eines Europa-League-Teilnehmers nicht würdig. Borussia Dortmund hat einen Horror-Abend erlebt: Die Tore von Jude Bellingham und Raphael Guerreiro, dank denen der Zug in Richtung Europa-League-Achtelfinale immerhin noch nicht vollends abgefahren ist, waren beim 2:4 gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag die einzigen Lichtblicke. Die Art und Weise der blamablen Niederlage gegen den klaren Underdog aus Schottland sorgten für große Ernüchterung im BVB-Lager. Allen voran Abwehrchef Mats Hummels legte nach dem Schlusspfiff und einer enttäuschenden Vorstellung seiner Mannschaft den Finger in die Wunde. "Wir spielen sehr viel unsinnigen und unlogischen Fußball und machen den Gegner damit unnötig stark", schimpfte der 33-Jährige gegenüber RTL. Anzeige

Wie schon beim frühen Aus in der Champions League blieb das Team von Trainer Marco Rose den Nachweis seiner internationalen Klasse schuldig. Im 1000. Dortmunder Pflichtspiel im heimischen Signal Iduna Park sorgten die Rangers-Profis James Tavernier (38./Handelfmeter), Alfredo Morelos (41.) und John Lundstram (49.) sowie BVB-Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou per Eigentor (54.) vor 10.000 Zuschauern für die verdiente Niederlage des favorisierten BVB. Sauer stieß Hummels besonders das Team-Verhalten vor den vier Gegentreffern auf: "Heute war das 1:0 ein leichter Ballverlust, 2:0 ein unnötiger freier Ballverlust, 4:1 ein unnötiger freier Ballverlust. Es ist für mich ein mehr als eindeutiges Thema, was unser Problem ist."

Mats Hummels zieht bitteres Fazit: "So wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein"

Trainer Rose würde die Probleme der Dortmunder zwar offen ansprechen, "wir setzen es auf vielen Positionen aber nicht um", kritisierte Hummels weiter. Dies äußere sich insbesondere im mangelnden Feingefühl für die jeweilige Situation. "Dazu gehören viele Dinge: Wo man welche Pässe spielt, wo Risiko gut ist und nicht gut ist, in welchen Räumen man sich zeigt und in welche Räume man spielt. Und so, wie ich das anspreche, merkt man schon, dass das nicht zu unseren Stärken gehört", lautete die schonungslose Analyse des BVB-Routiniers, der die "viel zu komplizierte" Spielweise seiner Kollegen anprangerte. Das bittere Fazit des Dortmund-Stars: "So gewinnst du mal, so verlierst du mal, aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein."