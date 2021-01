"Unsportliches Verhalten": DFB sperrt Union-Profi Hübner für Auseinandersetzung mit Amiri

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat seine Ermittlungen gegen Florian Hübner und Cedric Teuchert von Union Berlin abgeschlossen. Hübner wird wegen unsportlichen Verhaltens in der Partie gegen Bayer Leverkusen (1:0) für zwei Spiele gesperrt und erhält zudem eine Geldstrafe. Wie Union mitteilte, habe sich der Verdacht "einer rassistischen Beleidigung nicht bestätigt". Die Ermittlungen gegen Teuchert wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB wurden eingestellt.

Hübner entschuldigte sich später für die Beleidigung, es blieb jedoch unklar, ob der genannte Wortlaut tatsächlich gefallen war oder nicht. Union-Manager Oliver Ruhnert hatte Hübner am Vormittag nach der Partie in Schutz genommen. Die Deutsche Fußball Liga dankte beiden Klubs in einer Stellungnahme, dass sie sich rasch gegen Rassismus positioniert hätten.