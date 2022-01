Unter dem Niveau geblieben: VC Olympia Dresden verliert gegen Stuttgart

Dresden. Die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden sind mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Andreas Renneberg unterlag in der heimischen Halle der zweiten Vertretung von Allianz MTV Stuttgart mit 1:3 (25:15, 21:25, 20:25, 20:25). Damit konnten sich die Gäste für die Hinspielniederlage revanchieren.

Sie hatten sich für diese Partie mit der zum Erstliga-Aufgebot gehörenden Außenangreiferin Helena Dornheim verstärkt, die am Ende auch als MVP geehrt wurde. Die Gastgeberinnen begannen gut und konnten den ersten Satz klar für sich entscheiden. Dann allerdings steigerten sich die Gäste, während beim VCO der Spielfaden riss. So konnten die Stuttgarterinnen nach 100 Minuten über den vierten Saisonsieg jubeln.

Zur MVP wurde bei den Elbestädterinnen Mittelblockerin Lena Linke gewählt. Für die Dresdner Ausbildungsmannschaft war es die siebente Niederlage im 15. Spiel. „Das war für uns schon enttäuschend, denn wir sind klar unter unserem Niveau geblieben. Vor allem in unserem Aufschlags- und Annahmespiel haben wir eine schlechte Leistung geboten und konnten das auch mit einigen Wechseln nicht reparieren. Insgesamt war das ein gebrauchter Tag für uns. Das müssen wir in dieser Woche analysieren und dann geht es auf ein Neues“, so das Fazit von Andreas Renneberg nach der unerwarteten Niederlage.