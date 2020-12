Unter Männern pfeifen: Leipzigs Schiedsrichterinnen kämpfen gegen Abwertung ihrer Leistungen

Leipzig. Seit Mittwoch ist Stéphanie Frappart die Königin der Königsklasse. Die französische Schiedsrichterin pfiff um 21 Uhr die Champions-League -Partie zwischen Juventus Turin und Dinamo Kiew an und avancierte damit zur ersten Frau, die ein Spiel des renommiertesten Klubwettbewerbs Europas leitete.

Nur 21 Schiedsrichterinnen im Kreis Leipzig

Frauen als Unparteiische im Männerfußball sind eher Seltenheit als Regel. Nachdem Bibiana Steinhaus im September ihr letztes Match anpfiff , sind nur noch zwei weitere Schiedsrichterinnen in den drei deutschen Profiligen im Einsatz: Riem Hussein (40) und Katrin Rafalski (38) aus Liga drei.

„Im Schiedsrichterinnen-Nachwuchs müssen wir am ehesten ansetzen“, erklärt David Goltz, Förderkader- und Frauenbeauftragter des Schiedsrichterausschusses des Leipziger Fußballverbandes (FVSL). „Die Vereine müssen eine Mindestzahl an Unparteiischen stellen, daher unterliegt ihnen die Werbung.“ Generell, so Goltz, seien mehr Männer im Nachwuchsbereich, zum Beispiel als Trainer, tätig.