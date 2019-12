Unterlassungserklärung statt Olympia-Traum: Thüringer Initiative bekommt harsche Abfuhr

Frankfurt/Main. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat der Thüringer Olympia-Initiative eine Absage erteilt und sogar rechtliche Schritte eingeleitet. „Wir haben die Unterlagen geprüft und sehen darin keinen Perspektive für eine Winterspiele-Bewerbung“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Donnerstagabend. Der Dachverband erwirkte zudem bereits am Mittwoch eine Unterlassungserklärung gegen den Verstoß der Verwendung olympischer Symbole: „Damit kann dieses Thema als erledigt angesehen werden.“

Die von einer Bank unterstützte Vision von Winterspielen 2030 in Thüringen, Sachsen und Bayern war Mitte November vorgestellt worden. Ziel der Initiative war es, die Idee auf der DOSB-Mitgliederversammlung am Samstag in Frankfurt vorzustellen.