Die Unterschätzten vom 96-Aufstieg 1985 – Surmann: „Wären für den anderen durchs Feuer gegangen“

Der Bus bahnt sich umsichtig seinen Weg in Zentimeterarbeit über die Wiese vor das Vereinsheim an der Clausewitzstraße. Tausende und Abertausende Fans stehen im direkten Weg, drücken an die Türen, klopfen an die Fenster. Sie lachen, sie singen, sie feiern. Freudige Emotionen, ausgelassene Stimmung – im Inneren wartet eine überwältigte Mannschaft, die sich dieses spektakuläre Bundesliga-Finale im Traum nicht hätte ausmalen können. Der Kalender zeigt den 9. Juni 1985 – Hannover 96 ist in die Spielzeit als Abstiegskandidat gestartet und steht nun, knapp ein Jahr später, als Aufsteiger vor einer rauschenden Siegesnacht.

"Dieses Ausgelassene, diese pure Freude"

Werner Biskup, der legendäre Knallhart-Trainer, schnappt sich das Megafon und treibt die Menge in seiner geschätzten Klarheit auseinander. Alsbald öffnet sich eine Schneise, die durch die Wucht der Massen in Wellenbewegungen einen schmalen Gang freigibt und im nächsten Augenblick wieder schließt.

Karsten Surmann hat mit seinen damals 26 Jahren nichts vergleichbares erlebt. Nase an Nase steht er mit den frenetischen Anhängern. Gänsehaut. „Dieses Ausgelassene, diese pure Freude – wir hatten keine Angst oder Sorge, dass wir hier nicht durchkämen. Wir haben diesen Erfolg zusammen genossen“, sagt er und weiß noch so manch weitere Anekdote zu berichten, nachdem der 96-Tross müheselig das Vereinsheim erreicht und im Inneren unter sich das Aufstiegsstück begossen hat.