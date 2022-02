Unterwegs in die DEL? Dresdner Eislöwen bewerben sich als Nachrücker

Dresden. Trotz extremer Personalsorgen ziehen die Dresdner Eislöwen fast unbeirrt ihre Kreise. Insgesamt 98 Punkte hat der Spitzenreiter bisher auf dem Konto. Mit einem Sieg an diesem Donnerstag daheim gegen Bad Nauheim (19.30 Uhr) könnten die Schützlinge von Trainer Andreas Brockmann sogar die 100-Punkte-Marke knacken. Allerdings muss wohl der Coach auch gegen die Hessen wieder mit einem Rumpfteam auskommen.

Schon nach dem beeindruckenden Sieg gegen Ravensburg zog Brockmann vor seinen Jungs nur den Hut: „Ich kann nur sagen: Kompliment an die Mannschaft. Unglaublich, was sie leisten, uns fehlen immerhin zehn Spieler. Die Jungs machen alle einen sehr guten Job und halten zusammen. Man darf ja nicht vergessen, wir spielen in neun Tagen fünf Spiele und das auch nicht gerade gegen Laufkundschaft.“