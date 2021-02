Upamecano hinterlässt bei RB Leipzig "Fußstapfen, in die Konaté ganz wunderbar passt"

Das Camp fügt sich in die Wetterlage, ist freudbetont. Ausnahme: Am Tag vor Upamecanos Debüt steht RB-Ass Timo Werner quer im Stall, rasiert den blutjungen Sören Redemann ohne Grund und ohne Schaum. Werner muss zum Rapport, wird von Sportdirektor Ralf Rangnick eingenordet. Tags darauf legt sich Sprinter Werner den Ball am neuen Franzosen aus Évreux vorbei, will schießen, kann nicht schießen. Upamecano hat Werner eingeholt. Werner wird sonst nie eingeholt. Coach Ralph Hasenhüttl halb im Ernst: „Früher warst du schneller, Timo, was ist los?“