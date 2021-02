"Upamecano lieferte Horror-Show": So kommentiert die Presse RB Leipzigs 0:2 gegen Liverpool

Mit dem Selbstbewusstsein von vier Siegen in Folge ging RB Leipzig in das Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool. Dort bekam der Bundesligist allerdings die Grenzen aufgezeigt, verlor 0:2 (0:0) und steht vor dem Aus in der Königsklasse. Wir haben Stimmen der deutschen und internationalen Presse zusammengestellt.