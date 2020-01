JETZT LIVE: Wer holt sich den Titel beim Ur-Krostitzer-Masters 2020?

Leipzig/Markranstädt. Der SV Leipzig Nordwest begrüßt am Sonntag (ab 13.30 Uhr) wieder ein illustres Teilnehmerfeld zum traditionellen Ur-Krostitzer-Masters. So bietet die bereits 19. Auflage des Turniers für Fans und Zuschauer durchaus attraktiven Fußball. Auf die größte Fanschar zur Unterstützung auf den Rängen dürfte der 1. FC Lokomotive Leipzig bauen können, der gleichzeitig der Titelverteidiger des Wettbewerbs ist. Doch Turnierfavorit ist zweifellos der Hallesche FC, der Tabellensechste der 3. Liga, der immer noch Aufstiegsambitionen in die zweite Bundesliga hegt.

Aber auch Lokalmatador SSV Markranstädt sowie der FC Rot-Weiß Erfurt dürften den Anwesenden das eine oder andere Kabinettstückchen präsentieren und Spannung garantieren. Denn die beiden Vertretungen standen sich beispielsweise im Halbfinale des letzten Jahres gegenüber, dass der Außenseiter gegen den Regionalligisten gewann. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom anhaltinischen SV Grün-Weiß Wörlitz, vom ZFC Meuselwitz aus der Regionalliga Nordost, dem SV Leipzig-Thekla und Ausrichter SV Leipzig Nordwest.

Das Turnier wird zunächst in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Nach Abschluss der Vorrunde wird jeweils eine Endtabelle gebildet, die Grundlage für die Partien des Viertelfinales ist. Dieses wird gruppenübergreifend ausgetragen, wobei der jeweilige Gruppensieger auf das letzte Team, der jeweilige Gruppenzweite auf die vorletzte Vertretung trifft. Die Nettospielzeit beträgt jeweils zehn Minuten.