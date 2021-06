Auch Urgesteine brauchen mal Veränderung: Die Transfers zur neuen Tischtennis-Saison (Teil 1)

Daniel Martin und Mirko Dreesmann verlassen den Tabellenletzten der Bezirksoberliga Nord, den FC Bennigsen II, und schließen sich dem Staffelkonkurrenten RSV Hannover an. Doch die Bennigser haben mit Christian Busse von Eintracht Nienstedt (Bezirksliga 2) einen starken Ersatz gefunden.

Seit Ende Oktober haben die Plastikbälle geruht. Und auch das Spielerkarussell hat nicht so viel Fahrt aufgenommen, wie es sonst schon einmal der Fall gewesen war. So gab es eine geringere Zahl von Vereinswechseln als in den Vorjahren. Die wenigen haben es aber zum Teil durchaus in sich. In Teil eins unserer Übersicht blicken wir auf den südlichen Teil des Umlands.

"Gibt mir Auftrieb im Olympiajahr": Dimitrij Ovtcharov will hungrig nach Tokio

Aus Erfahrung gut: Wie Martina Sowada zum Ronnenberger Urgestein an der Platte wurde

Ohne seine Nummer zwei erscheint dessen Sextett in der Spielzeit 2021/2022 in der Bezirksliga 4 chancenlos. Die Entscheidung über den Klassenverbleib hält sich der Verein laut Spartenleiter Rainer Krabbe daher offen.

Auch der TSV Langreder muss künftig auf ein Urgestein verzichten, denn Gerald Redweykies schließt sich dem TTC Viktoria Thönse an. Dafür freut sich der Klub über zwei Verstärkungen. Phil Fiedler wechselt vom Bezirksoberliga-Nord-Rivalen TTV 2015 Seelze III an den Deis­ter, Malte Dobelmann kommt vom TSV Egestorf.

Überraschend kehrt Michael Behrens Germania Grasdorf den Rücken und schließt sich der SG Lüdersen an. „Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals wechsele, aber wir melden coronabedingt keine Teams“, erklärt der Germania-Sportwart.

Dritter Abgang der „Steckrüben“ in Richtung RSV ist der frühere Spartenleiter An­dre­as Wolff aus der vierten Mannschaft (2. Bezirksklasse). Einen herben Verlust muss auch der SV Altenhagen (Bezirksliga 3) akzeptieren. Seine Nummer zwei, Nicolas Schulze, wechselt zu Hannover 96 III.

Vertrag verlängert: Jannes Krone will Recken mit noch mehr "Frechheit im Angriff" helfen

Pflichttermin! Saison 2021/22 startet im Kreis am ersten September-Wochenende

Barsinghausen möchte nachrücken

Sollten die Egestorfer tatsächlich zurückziehen, würde ein Nachrückerplatz in der Bezirksliga frei. Den hätte gern der TSV Barsinghausen, der nach seinem Aufstieg furios begann und all seine vier Spiele in der 1. Bezirksklasse 7 gewann.

Aus Oldenburg kommt Kritik

Dass die Saison 2020/2021 vom Deutschen Tischtennis-Bund und seinen Landesverbänden – darunter der Niedersachsens (TTVN) – annulliert wurde, tue vor allem den Vereinen weh, die sich in der Nachwuchsarbeit engagierten, kritisierte der Oldenburger TB jüngst in einem offenen Brief, der im TTVN-Verbandsmagazin erschienen ist.

Davon betroffen ist auch der TSV Barsinghausen, dessen Talente Felix und Linus Eichhorn sowie Bennet Bunzel eine tolle Entwicklung hingelegt haben. Der Sprung in die Männer-Bezirksliga könnte ihnen bei ihrer Entwicklung helfen.