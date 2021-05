Kurzurlaub mit der Familie: Lewandowski entspannt vor Bundesliga-Quarantäne auf Mallorca

Kraft tanken für die Meisterfeier: Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat ein paar freie Tage auf Mallorca verbracht. Fotos zeigten den Weltfußballer beim Spaziergang mit seiner Frau Anna Lewandowska am Sonntag in Port d'Andratx und später beim Restaurantbesuch mit den beiden Töchtern. " Ziemlich einzigartig, dass ich mit den Mädchen zu dieser Jahreszeit zusammen sein kann ", schrieb der 32 Jahre alte Pole auf Instagram. Da die Bayern gegen Holstein Kiel aus dem DFB-Pokal ausgeschieden waren, hatten die Profis am vergangenen Wochenende spielfrei.

In der Bundesliga können die Münchner am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18.30/Sky) die Meisterschaft perfekt machen. Für Lewandowski geht es in den verbleibenden drei Spielen auch noch um den Tor-Rekord von Gerd Müller, der in einer Saison 40 Treffer erzielte. Lewandowski steht derzeit bei 36 Toren. Ab diesem Montag müssen sich die Profi-Teams in eine Arbeits-Quarantäne begeben. Ab dem 12. Mai folgt ein Quarantäne-Trainingslager.