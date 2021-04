Urs Fischer im Porträt: Von der "beleidigten LeberwURSt" zum erneuten Derbysieger mit Union Berlin?

Demut ist vermutlich der Begriff, den man am häufigsten hört, wenn man mit Leuten über Urs Fischer spricht. Über den Schweizer Trainer, der den 1. FC Union Berlin vor zwei Jahren erstmals in der Klubgeschichte in die Bundesliga geführt hat und mit den "Eisernen" in diesem Jahr nicht nur die Klasse halten wird, sondern nur zwei Punkte hinter den europäischen Plätzen liegt – 14 Zähler vor dem Stadtrivalen. Dennoch geht er auch das Derby gegen den eigentlich großen Nachbarn Hertha BSC (Sonntag, 18 Uhr, Sky) natürlich demütig an.

