Ex-FIFA-Referee Urs Meier kämpft für die Schiedsrichter und gründet neues Portal

"Man sieht Schiedsrichter nicht mehr als Respektsperson an"

Meier: „Das größte Problem ist, dass die meisten Schiedsrichter Angst und negative Gedanken haben.“ Zu der Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurbereich sagte der Ex-Fifa-Referee: „Man sieht die Schiedsrichter nicht mehr als Respektsperson an, die Verbände müssen viel strenger durchgreifen, aber das ist nicht nur ein fußballspezifisches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Viele Schiedsrichter sind überfordert, weil sie so viel pfeifen müssen. Es gibt viel zu wenige. Das ist in Deutschland so, aber auch in der Schweiz, in Italien, Frankreich oder sonstwo.“