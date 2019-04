Ursache für Wasserschaden in neuer Roßweiner Sporthalle gefunden

Rosswein. Wie weiter mit dem Wasserschaden in der Roßweiner Stadtsporthalle? Das soll sich am 25. April entscheiden. „Dann gibt es einen Termin mit den Gutachtern und den Vertretern der Versicherung. Wir hoffen, dass dann endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden können“, sagt Roßweins Bauamtsleiterin Petra Steurer. Nägel mit Köpfen heißt: Nach diesem Termin soll feststehen, welche Bauteile in der Sporthalle ausgebaut und ersetzt werden müssen und wie professionell weiter getrocknet werden soll. Steurer: „Es waren einige Gutachter da. Ihre Gutachten liegen uns aber noch nicht vor.“

Eine ganze Zeit lang war vermutet worden, dass es sich bei der Nässe in der erst 2016 eröffneten Sporthalle um Restfeuchte handelt, die noch von der Errichtung des Baukörpers herrührt. So gab es damals unter anderem Zeitverzug beim Einbau des Daches und später tropfte vom Dach Wasser in die Halle. Da sich im Nachgang aber keine richtige Trocknung abzeichnete, im Gegenteil bestimmte Stellen immer feuchter wurden, untersuchten Mitarbeiter einer Spezialfirma das Mysterium – unter anderem mit einer Wärmebildkamera. Am 19. Januar dieses Jahres wurden sie fündig. „Ein Warmwasserrohr hinter einer Vorwand in der Besuchertoilette war bei der Installation nicht richtig verpresst worden“, erklärt Petra Steurer. Das war offensichtlich die Quelle der zunehmenden Nässe im Gebäude. Betroffen seien im Prinzip alle Bereiche der Halle. Steurer: „Wenn Wasser auf der Bodenplatte entlang läuft, dann verteilt sich das bis in den letzten Winkel.“

Mögliche größere Reparaturen und Austauscharbeiten in den Sommerferien

Es sind bereits Bohrungen gemacht worden, Wasser wurde abgesaugt und Luft in die Halle geblasen. Es wurde gereinigt und desinfiziert. Wie es aber so richtig weiter geht und wie der Schaden möglichst nachhaltig in den Griff zu bekommen ist, dass soll Ergebnis des anstehenden Termins am 25. April sein.

Noch läuft der Sportbetrieb für die Oberschule und für die Vereine der Stadt ohne größere Einschränkungen. Ziel der Stadtverwaltung ist es, falls größere Reparaturen und Austauscharbeiten notwendig sind, dafür die Sommerferien zu nutzen. Zumindest würde dann eine erforderliche Schließung der Halle nicht ganz so große Auswirkungen für den Roßweiner (Schul-)Sport haben. Das hänge laut Bauamtsleiterin Steurer aber auch davon ab, ob für diese Zeit die entsprechenden Fachfirmen zu bekommen sind.

