Urteil erwartet: Die Hintergründe zum Aderlass-Prozess um Doping-Arzt Mark S.

Am 17. Januar 2019 packte Dürr gegenüber dem Investigativjournalisten Hajo Seppelt aus. Er schilderte, wie er sich Blut abnehmen und wieder zuführen ließ und welche Präparate er zu sich nahm. Hintermänner mochte er damals nicht nennen. Gegenüber österreichischen Dopingfahndern packte er aber aus. Und die organisierten die spektakuläre Razzia sechs Wochen später bei der Ski-WM in Seefeld . Praktischerweise warteten die Fahnder ab, bis der Kopf des Netzwerks, eben S., in die Heimat zurückreiste. So hatte auch die Dopingstaatsanwaltschaft München ihren richtig großen Fall.

Aus den Chats und den ergänzenden Geständnissen destillierte die Staatsanwaltschaft insgesamt 189 Einzeltatbestände heraus. Sie reichten von einer Bluttranfusion beim österreichischen Skilangläufer Johannes Dürr im Februar 2014 in Innsbruck kurz vor dessen Abflug zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi bis zu einer Blutrückführung beim kasachischen Skisportler Alexei Poltoranin am 17. Februar 2019 in Italien. All diese Einzeltaten wurden zu insgesamt 26 Tatkomplexen bei 12 Sportlern zusammengefasst. Sieben von ihnen waren im Wintersport aktiv, vier im Radsport, eine in der Leichtathletik. Mindestens 30 Personen gehörten zum Netzwerk, so viele verschiedene Personen identifizierte zumindest die IT-Sachverständige der Anklage. Bei manchen Sportlern, etwa beim italienischen Radstar Alessandro Petacchi und dem einstigen Lausitzer Top-Sprinter Danilo Hondo, waren die Delikte bereits verjährt. Für andere Namen reichten offenbar die Beweise nicht. Staatsanwalt Gräber verwies jedenfalls vor dem Start der Tour de France 2020 auf einen zu jenem Zeitpunkt immer noch aktiven Radprofi. In der Beweisführung tauchte ein solcher Athlet aber nicht auf.