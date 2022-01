Urteil bestätigt: Ex-Brasilien-Star Robinho in Italien zu neun Jahren Haft verurteilt

Im Prozess wegen Gruppenvergewaltigung hat das Kassationsgericht in Italien die Berufung des brasilianischen Fußballers Robinho abgewiesen. "Die Berufung ist unzulässig", erklärte ein Sprecher des höchsten italienischen Gerichts auf Nachfrage am Mittwochabend in Rom. Damit bestätigten die Richter die Urteile aus den Vorinstanzen. Ob der heute 37-Jährige seine Strafe antreten wird, blieb offen. Dafür müsste die italienische Justiz die Auslieferung bei den brasilianischen Behörden beantragen.

