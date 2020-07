Urteil gefallen: CAS hebt Europacup-Sperre von Manchester City auf - Geldstrafe reduziert

Eine Champions League ohne Manchester City - wird es auch im kommenden Jahr nicht geben. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat am Montag die UEFA-Strafe gegen ManCity aufgehoben und dem Einspruch des Premier-League-Klubs stattgegeben. Der Meister der Jahre 2018 und 2019 ist damit, anders als im Februar von der UEFA als erste Instanz verkündet, nicht wegen "schwerwiegender Verstöße" gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre für alle europäischen Wettbewerbe gesperrt worden. Trainer Pep Guardiola kann somit auch im nächsten Jahr für die Königsklasse planen. Eine fällige Strafzahlungen wurde von 30 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro reduziert , weil man nicht mit den offiziellen UEFA-Stellen kooperiert habe.

Der jüngst entthronte englische Meister wäre der erste europäische Topverein gewesen, der wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play wirklich hart sanktioniert wird. Der Klub von Nationalspieler Ilkay Gündogan wies die Anschuldigungen der UEFA von Beginn an zurück und hatte nun beim CAS Erfolg. In einer ersten Stellungnahme begrüßten die Citizens die CAS-Entscheidung und bedankten sich bei den Richtern für deren Sorgfalt.