Urteil zu Polizeikosten bei Fußballspielen: DFL-Präsident Rauball fürchtet um Chancengleichheit

Fußball-Vereine können grundsätzlich an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen beteiligt werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Freitag entschieden. Zwar verwies das Gericht den konkreten Streitfall zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der Freien Hansestadt Bremen zurück an das Oberverwaltungsgericht Bremen. Die Richter betonten jedoch, dass die Klubs prinzipiell für die Kosten in die Pflicht genommen werden könnten und verwiesen dabei unter anderem auf deren Gewinnorientierung.

Bremer Innensenator Mäurer fühlt sich nach Urteil bestätigt: "Rechtsgeschichte geschrieben"

Sie gaben damit dem Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) Recht, der nach dem Bundesligaspiel Werder Bremen gegen Hamburger SV im Jahr 2015 einen Gebührenbescheid über mehr als 400.000 Euro verschickt hatte. Dagegen hatte die DFL geklagt und in erster Instanz vor dem Bremer Verwaltungsgericht gewonnen. Das Oberverwaltungsgericht in Bremen entschied danach im Sinne der Freien Hansestadt. Es seien lediglich noch Detailfragen hinsichtlich der exakten Gebührenberechnung zu klären, so der Vorsitzende Richter in Leipzig, Wolfgang Bier, am Freitag. Bremen und Hamburg stehen in besonderer Konkurrenz zueinander, weshalb auch das Risiko von Krawallen bei deren Spielen größer ist. Bei anderen Spielen vor allem von Klubs in mehr oder weniger direkter Nachbarschaft ist dies ähnlich.

Mäurer fühlt sich in seiner Auffassung bestätigt. „Ich glaube, das Bundesverwaltungsgericht hat mit der heutigen Entscheidung Rechtsgeschichte geschrieben. Es ging um eine Grundsatzfrage, die lautete: Ist es zulässig, dass die Kosten der Polizeieinsätze teilweise der DFL in Rechnung gestellt werden? Und die Antwort heute war eindeutig: Ja, es ist zulässig.“

Keine Entscheidung im Bremer Streit um Polizeikosten

DFL-Präsident Rauball enttäuscht wegen Urteil zu Polizeikosten

Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hatte der SPD-Politiker zuvor eine bundesweite Fonds-Lösung vorgeschlagen. „In diesen Fonds müsste die DFL nach unseren Vorstellungen eine feste Summe zwischen 20 und 30 Millionen Euro einzahlen, aus denen dann die Mehrkosten der Polizei bei Hochrisikospielen zumindest teilweise erstattet würden“, sagte er.

DFL-Präsident Reinhard Rauball erklärte hingegen: „Es ist eine Entscheidung, die sicherlich anders ausgefallen ist, als wir uns gedacht haben. Das muss man so einräumen.“ Rauball hatte vor dem Urteil mehrfach betont, dass der Fußball nicht der Veranlasser von Gewalt sei. Der Staat sei aber zweifelsfrei zuständig für die Wahrnehmung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Er hatte ferner die Sorge geäußert, es könnte auch um die Zukunft mancher Vereine gehen, wenn sie für die Kosten aufkommen sollten. Nach dem Urteil machte er sich auch Sorgen um die Chancengleichheit im Profi-Fußball: "*Wir haben eine Art Flickenteppich, was die Gebührenfrage möglicherweise anbelangt. Einige Vereine werden in Anspruch genommen, andere nicht. Bei den Größenordnungen, die diese Bescheide beinhalten, macht sich das schon deutlich bemerkbar."*

Müssen Klubs in manchen Bundesländern bald zahlen - und in anderen nicht?

Die Länder, in deren grundsätzliche Zuständigkeit die Polizeiarbeit und damit die Absicherung von Fußballspielen fällt, reagierten unterschiedlich. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) lehnt eine Kostenbeteiligung bei Hochrisikospielen ab. Das Urteil gebe Bremen zwar Recht, sagte er in Hannover, zwinge andere Bundesländer jedoch nicht, genauso vorzugehen. Auch Bayern will keine derartigen Gebühren erheben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will das Urteil aber genau auswerten und auf jeden Fall Gewalttäter und Fußballrowdys „verstärkt zur Kasse bitten“. Rheinland-Pfalz erwägt hingegen eine eigene Gebührenordnung. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Nach jetzigem Stand sieht es also danach aus, dass Klubs in manchen Ländern bald zahlen müssen und in anderen nicht.

Der Bund der Steuerzahler forderte vor diesem Hintergrund eine bundesweite Regelung – die allerdings, wenn es dazu käme, bloß auf einer freiwilligen Übereinkunft der Länder beruhen könnte. Der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, André Hahn, sagte dem RND: „Was wenig Sinn machen würde, ist ein bundesweiter Flickenteppich.“ Hahn forderte zudem „eine Klarstellung, was ein Hochrisikospiel ist“, und er betonte: „Die DFL kann die Mehrkosten tragen. Aber für Klubs in unteren Ligen könnte das den finanziellen Ruin bedeuten. Deshalb muss man mit Augenmaß vorgehen. Und man muss sich vor Generalklauseln hüten.“

