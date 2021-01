Gislason rätselt: In der Halle so gut wie am Strand? So tickt Handball-WM-Neuling Uruguay

Handball in Uruguay – da tappt auch Bundestrainer Alfred Gislason im Dunkeln. "Sie spielen anders als wir es gewohnt sind. Ihre Angriffe sind extrem lang, die Abwehr ist robust, packt gut zu", berichtete der Isländer vor dem WM-Auftakt am Freitag (18 Uhr/ARD). Viel mehr Erkenntnisse hat er nicht, sie sind auch ein Jahr alt. Doch das kommt nicht von ungefähr. Denn der WM-Neuling bestritt vor gut einem Jahr sein letztes Spiel. Und das bei der süd- und mittelamerikanischen Meisterschaft, wo Platz drei den "Urus" das Kairo-Ticket bescherte. Anzeige

Seitdem diktiert auch Corona den Sport in Lateinamerika. Zwischen März und August trainierten die Spieler selbstständig, geplante Testspiele wurden gestrichen. Und seit dem 2. Dezember hatte das Team auch keine Halle mehr. Seitdem ist Sport in überdachten Räumen in Uruguay verboten. "Wir hatten großes Glück, dass die Deutsche Schule es uns ermöglichte, auf ihrem Hof zu trainieren, und dass wir aufgrund von Regen nur zwei Übungen aussetzen mussten", berichtete Trainer Jorge Botejara der Zeitung El Obervador. Im Januar trainierte das Teams so kurz in Florida, ehe es via Madrid und Rom nach Kairo flog.

Handball in Uruguay – für Botejara ist es im Land des Fußballs ein steter Kampf um Anerkennung. Er ist seit 21 Jahren Landestrainer, hatte zuvor 1997 die Frauen zur WM nach Deutschland geführt. Nur vier seiner Jungs spielen im Ausland, in der zweiten spanischen Liga. "Wir werden die Mannschaft mit der geringsten Anzahl an Profis sein", weiß Botejara. Die deutschen Profis treffen so auf Sportlehrer, Lagerverwalter, Studenten, Wirtschaftsprüfer und eine Telekommunikationsingenieur. Sie alle haben für ihren WM-Traum ihren Urlaub geopfert oder wie der Rückraumrechte Gabriel Spangenberg berufliche Termine verschoben. Der 34-Jährige ist Inhaber eines Beratungsunternehmens.

Spangenberg spielt, wie fünf seiner Kollegen für das Colegio Aleman. Das Team der Deutschen Schule von Montevideo bildet den Stamm der Auswahl. "Ich bin fast 35, habe einen Job, drei Kinder und jetzt wird mit der WM mein Kindheitstraum wahr", erzählt Spangenberg stolz. Spielmacher Nicolas Fabra (35) fand über die Italienische Schule zum Handball. "Ein Lehrer hatte mich als Kind zum Training eingeladen. Seitdem spiele ich Handball und liebe ihn. Ich mag die Emotionen, die Dynamik, das körperliche und taktische Spiel."

Velasco vom Strand in die Halle Auch Alejandro Velasco schwärmt davon. Dabei mag der 27-jährige Sportlehrer den Strand noch mehr. Mit dem Beachhandball-Nationalteam war er zuletzt 2019 bei den Beach Games in Katar erfolgreich. "Die Spiele auf Weltniveau am Strand helfen mir, den Druck bei meiner ersten Hallen-WM loszuwerden", erzählt er.