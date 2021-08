Nach US-Open-Absage von Federer und Thiem: Auch Tennis-Superstar Nadal erklärt Saison für beendet

Nach Roger Federer und Dominic Thiem hat auch Rafael Nadal für die US Open in New York abgesagt und seine Tennis-Saison für beendet erklärt. "Um ehrlich zu sein, plage ich mich schon seit einem Jahr mit mehr Problemen an meinem Fuß herum, als gut ist und muss mir einfach ein bisschen Zeit nehmen", teilte der 35 Jahre alte Spanier am Freitag mit.

