US Open: Alexander Zverev nach Vier-Satz-Krimi erstmals im Achtelfinale

Alexander Zverev hat bei den US Open erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Samstag in New York gegen den Slowenen Aljaz Bedene mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3) durch. Zverev nutzte nach 3:36 Stunden seinen zweiten Matchball.