Aus im Achtelfinale: Kerber scheitert an US-Amerikanerin Brady

Für Angelique Kerber sind die eigenartigen US Open im Achtelfinale vorbei. Deutschlands beste Tennisspielerin blieb am Sonntag in New York beim 1:6, 4:6 gegen die Amerikanerin Jennifer Brady lange Zeit chancenlos. Dass das Tableau der Damen coronabedingt ausgedünnt ist, konnte Kerber damit nicht nutzen.

Im fast menschenleeren Louis-Armstrong-Stadion hatte die New-York-Siegerin von 2016 der formstarken und an Position 28 gesetzten Brady kaum etwas entgegenzusetzen und kämpfte sich zu spät ins Match. Die Weltranglisten-23. scheiterte am Druck der Amerikanerin und an ihrer Aufschlagschwäche.