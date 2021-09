US Open: Kerber im Achtelfinale - Osaka kündigt nach Aus Tennis-Pause an - Auch Tsitsipas raus

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ist bei den US Open ins Achtelfinale eingezogen. Die 33-jährige Kielerin gewann am Freitag das Duell früherer Turniersiegerinnen mit der Amerikanerin Sloane Stephens 5:7, 6:2, 6:3. Beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison bekommt es Kerber nun mit der Kanadierin Leylah Fernandez, die überraschend die an Nummer drei gesetzten Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan ausschaltete. Nach 1:58 Stunden nutzte Kerber ihren ersten Matchball und kam im siebten Vergleich mit Stephens zum zweiten Sieg. Anzeige

Osaka kündigte nach ihrem sensationellen Aus derweil eine Pause vom Tennis an und ließ den Zeitpunkt ihrer Rückkehr auf die Tour offen. In einer emotionalen Pressekonferenz, bei der sie sichtbar um Fassung ringen musste, gewährte die 23-jährige tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Den Auftritt vor Medienvertretern in New York beendete sie mit den Worten: "Ich denke, ich werde für eine Weile mit dem Spielen pausieren."

Osaka hatte vor gut drei Monaten öffentlich gemacht, dass sie unter Depressionsphasen leide. Nach ihrem Rückzug von den French Open legte sie eine Pause bis zu den Olympischen Spielen in Tokio ein, wo sie als Lokalmatadorin enttäuschend früh im Achtelfinale ausschied. Siege würden sie inzwischen nicht mehr glücklich machen, gestand die in den USA aufgewachsene Athletin am Freitag in New York: "Es fühlt sich mehr wie eine Erleichterung an. Und wenn ich dann verliere, bin ich sehr traurig. Ich glaube nicht, dass das normal ist." Danach kam Osaka auf ihre Zukunftspläne zu sprechen: "Ich fühle mich, als wenn ich an diesem Punkt bin, wo ich versuche herauszufinden, was ich machen will. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich mein nächstes Tennismatch spielen werden werde."

Osaka lässt Zeitpunkt ihre Comebacks offen Osaka wirkte bei ihrer Niederlage gegen Fernandez fahrig, leistete sich etliche Flüchtigkeitsfehler und ließ ihrem Frust teils freien Lauf. Im dritten Satz schmiss sie gar mehrmals ihren Schläger auf den Hartplatz und schlich mit gesenktem Kopf über die Anlage in Flushing Meadows. Sie habe vergeblich versucht ruhig zu bleiben, erklärte Osaka später: "Normalerweise mag ich Herausforderungen, aber in letzter Zeit fühle ich mich sehr verunsichert, wenn es nicht so gut läuft für mich, und ich habe das Gefühl, dass man das auch spürt." Auf dem Platz habe sie sich "wie ein kleines Kind" verhalten.