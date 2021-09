US Open: Deutsche Tennis-Profis Struff und Marterer mit Erstunden-Aus – Favorit Djokovic weiter  

Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff ist bei den US Open überraschend in der ersten Runde ausgeschieden und hat ein mögliches Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic verpasst. Der 31 Jahre alte Sauerländer musste sich beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison am Dienstag (Ortszeit) dem Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Anzeige

Ebenfalls in der Auftaktrunde die Segel streichen musste Maximilian Marterer. Der Qualifikant verlor am Dienstag in New York mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:7 (8:10) und 3:6 in einem umkämpften Spiel gegen Steve Johnson aus den USA. Johnson trifft in der zweiten Runde nun auf den an 17 gesetzten Gael Monfils aus Frankreich. Ausgeschieden ist zudem Yannick Hanfmann nach einem 0:6, 6:4, 2:6, 1:6 gegen den Kasachen Alexander Bublik.

Oscar Otte hat indes zum ersten Mal in seiner Karriere die zweite Runde erreicht. Der 28 Jahre alte Kölner rang in einem spektakulären Match den an Nummer 20 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego mit 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) nieder. Er folgte damit Olympiasieger Alexander Zverev, Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk in die zweite Runde. Otte ist die Nummer 144 der Weltrangliste und hatte sich mit drei Siegen in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erkämpft. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft Otte nun am Donnerstag auf den Amerikaner Denis Kudla.