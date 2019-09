US-Open-Finale im Liveticker: Bianca Andreescu trifft auf Serena Williams 

Die amerikanische Tennis-Legende Serena Williams strebt bei den US Open am Samstag nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel. Im Finale trifft die 37-Jährige ab 22.00 Uhr deutscher Zeit auf die erst 19 Jahre alte Kanadierin Bianca Andreescu. Gelingt Williams in New York der Turniersieg, stellt sie den Rekord der Australierin Margaret Court ein, die zwischen 1960 und 1973 ebenfalls 24 Grand-Slam-Titel holte. Williams geht als klare Favoritin in das Endspiel. Für Andreescu ist es das erste Finale bei einem der vier großen Turniere. Im vergangenen Jahr war die Kanadierin noch in der Qualifikation in New York gescheitert.