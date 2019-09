US Open: Roger Federer fertigt David Goffin ab und erreicht Viertelfinale

Roger Federer hat bei den US Open in New York im Schnelldurchgang das Viertelfinale erreicht. Der 38 Jahre alte Schweizer deklassierte am Sonntag den Belgier David Goffin mit 6:2, 6:2, 6:0. Federer benötigte gerade einmal 79 Minuten für seinen Erfolg und steht beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison insgesamt zum 13. Mal im Viertelfinale.

