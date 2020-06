US Open finden im August als Geister-Turnier statt – Details zur Austragung in New York folgen

Details zur Austragung der US Open im Tennis sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden. Das kündigte der US-Tennis-Verband am Dienstag an, nachdem der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo den Weg für das Grand-Slam-Turnier frei gemacht hatte. Das Turnier soll vom 31. August bis 13. September unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer durchgeführt werden.

"Wir verstehen es als eine gewaltige Verantwortung, eine der ersten globalen Sportveranstaltungen in diesen herausfordernden Zeiten zu organisieren", sagte Verbands-Geschäftsführer Mike Dowse. "Wir werden das in der sichersten Art tun, die möglich ist, um alle Risiken abzumildern." New York ist besonders stark vom Coronavirus betroffen.

