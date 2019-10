US Palermo ist bankrott: Traditionsklub aus Italien wird endgültig aufgelöst

Das endgültige Aus des langjährigen italienischen Erstligisten US Palermo ist besiegelt. Ein sizilianisches Gericht hat den Klub für bankrott erklärt und so ein Fortbestehen des 1900 gegründeten Vereins unmöglich gemacht. Zuletzt hatte noch der Sohn des früheren Präsidenten Maurizio Zamparini versucht, US Palermo mit einem Paket in Gesamthöhe von zehn Millionen Euro zu retten. "Das Bestehen eines Insolvenzzustands wurde unter Berücksichtigung der sehr hohen, das Unternehmen belastenden Schuldenlast festgestellt", heißt es im Urteil des Gerichts.

Deutsche Legionäre in Italien: Diese Spieler waren in der Serie A aktiv

Zamparini hatte den Klub 2002 übernommen und bis in die Serie A geführt. Zwischen 2004 und 2013 spielte das traditionell in Rosa auflaufende Team ununterbrochen in Italiens höchster Spielklasse. Allerdings erntete der langjährige Klubchef während seiner Amtszeit auch Kritik für seine Vereinspolitik. So wurden in den 14 Jahren unter Zamparini insgesamt 35 Trainer entlassen. Zudem wurde viel Geld in Transfers von namhaften Spielern wie den früheren italienischen Nationalspielern Amauri und Luca Toni investiert.