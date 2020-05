US-Präsident Donald Trump spricht schon wieder von vollen Stadien: Das ist der Stand in NBA, NHL, MLS, NFL

Ein volles und lautes Arrowhead Stadium in Kansas City, kein freier Platz im Staples Center von Los Angeles und genauso viele Menschen im Yankee Stadium in New York wie gewohnt. So stellt sich US-Präsident Donald Trump die Zeit nach der Corona-Krise vor. „Wir wollen, dass es so wird, wie es war.“ Und dies werde schneller gehen, als viele erwarteten, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington. Die „neue Normalität“ werde seiner Ansicht nach der Zustand wie vor drei Monaten sein. Er wolle, dass die Stadien bei Baseball- und Football-Spielen wieder voll seien und nicht drei oder vier Sitze zwischen den Zuschauern frei sein müssten.

„Ich würde gerne alle Sportarten zurück haben können“, sagte der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten in einem Interview der „New York Times“. „Aber als ein Gesundheitsbeamter, Arzt und Wissenschaftler muss ich jetzt sagen, wenn man sich das Land anschaut, sind wir dazu noch nicht bereit.“ In manchen Sportarten sei es machbar, das zu schaffen. „Aber im Moment sind wir es nicht.“ In den USA gibt es mehr als eine Million positiv auf Corona getestete Menschen.

Gesundheitsberater Fauci spricht von Saisonabbrüchen

BASKETBALL

Saison unterbrochen seit 11. März. Hauptrunde noch nicht beendet, Playoffs stehen noch aus.

Gibt es das Happy End für alle Basketball-Fans in Disney World? Nach Informationen eines The Athletic-Reporters überlegt die NBA, den Freizeitpark in Florida für Spiele zu nutzen. Mehr Details sind bislang nicht bekannt. Sicher ist: Die Liga hat ihre Teams zuletzt darüber informiert, dass Spieler frühestens am 8. Mai wieder auf die Klub-Gelände und dort die Einrichtungen nutzen dürfen: Maximal je vier Spieler und ohne jegliche Form der Zusammenarbeit. Ein zwei gegen zwei ist also verboten, Trainer sind nicht erlaubt. Am Donnerstag (Ortszeit) berichtete CNBC, dass es mehrere Manager, Besitzer und Agenten gebe, die einen Abbruch der Saison wollen. „Das stimmt absolut nicht. Keiner, den ich kenne, sagt sowas“, schrieb NBA-Supestar und Lakers-Profi LeBron James daraufhin auf Twitter.

EISHOCKEY

Saison unterbrochen seit 13. März. Hauptrunde noch nicht beendet, Playoffs stehen noch aus.

In der NHL gibt es die Hoffnung auf einen ersten kleinen Schritt zurück zur Normalität, die sogenannte Phase zwei. Wann genau man in diese Phase zwei eintreten könne, in der Spieler in Kleingruppen in den Trainingszentren arbeiten dürften, sei unklar, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch (Ortszeit). Die NHL geht von einem Zeitpunkt Mitte oder Ende Mai aus. Allerdings schränkte die Liga sinngemäß auch ein, dass sich die Situation dafür gut entwickeln müsse und es keine Wettbewerbsverzerrung geben darf. Am Donnerstag legte NHL-Boss Gary Bettman nach und sagte eine Verzögerung der neuen Saison um bis zu zwei Monate werde in Betracht gezogen, um die unterbrochene Spielzeit zu beenden.