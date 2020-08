US-Trio überzeugt beim Dresdner SC mit hoher Einsatzbereitschaft

Dresden. Nach dem ersten Testspiel gegen Dukla Liberec, das die DSC-Volleyballerinnen in Varnsdorf mit 3:2 gewannen, konnten sie am Donnerstag bei einem gemeinsamen Brunch im Partner-Hotel Wyndham Garden ein wenig relaxen. Für die drei US-Girls Madeleine Gates, Jenna Gray und Morgan Hentz stand anschließend aber noch „Medienarbeit“ auf dem Plan. In lockerer Runde plauderte das Trio über die ersten Eindrücke beim DSC und in Dresden.

„Die Atmosphäre im Team ist super, wir haben in den ersten beiden Wochen schon viel gelernt“, befand Mittelblockerin Madeleine Gates, die wie ihre beiden Teamgefährtinnen zuletzt mehrere College-Titel mit dem Team der Stanford University gewann. Die 21-jährige Kalifornierin überragt mit ihren 1,90 m die anderen beiden um einige Zentimeter. In der High School nutzte sie ihre Größe übrigens auch beim Basketball, spielte zwei Jahre beide Sportarten parallel. Kein Wunder, stammt sie doch aus einer sportlichen Familie, denn Vater Michael frönte ebenfalls dem Basketball. Mutter Amy und auch der jüngere Bruder Nathaniel spielten bzw spielen Volleyball.

Trainer Alexander Waibl, der die drei US-Amerikanerinnen bereits im Februar an der Angel hatte und sie zum DSC lockte, schwärmt von den drei Spielerinnen in höchsten Tönen, nicht nur wegen ihrer volleyballerischen Qualitäten: „Ich schätze vor allem ihre Mentalität, ihre Einsatzbereitschaft.“ Schon in den ersten Trainingseinheiten habe man gesehen, dass sie bereit sind, jedem Ball hinterher zu hechten. Das sei eine Charakterfrage. „Und alle drei sind sehr kluge Frauen, die selbstkritisch mit sich umgehen und deshalb besonders lernfähig sind“, lobt der Coach seine Neuzugänge.

Jede Spielerin besitzt besondere Talente

Tatsächlich kann jede der drei Spielerinnen auch außerhalb des Volleyball-Feldes auf viele besondere Talente und Fähigkeiten verweisen. So studierte Madeleine Gates erst Wirtschaftswissenschaften an der University of California. Danach wechselte das Mathe-Ass, das glänzend mit Zahlen umzugehen versteht, an die Stanford University, schloss das Master-Studium im Fach Statistics ab.

Annahme- und Abwehrspezialistin Morgan Hentz, die aus Fort Thomas/Kentucky stammt, gehörte in den letzten Jahren zu den herausragenden College-Liberas der USA. Die 22-Jährige bot neben herausragenden sportlichen Leistungen aben ebenfalls im Psychologie-Studium Top-Ergebnisse, schaffte es gleich drei Mal in Folge, die besten Noten mit den besten sportlichen Resultaten zu verbinden, was ihr die Auszeichnung zum „Pac-12-Champion“ einbrachte. Ihre ehemalige Trainerin spricht in höchsten Tönen von Morgan als Führungsspielerin. Sie inspiriere die anderen auf dem Feld und setze Maßstäbe in punkto Willensstärke und Energie. Auch abseits vom Spielfeld ist die 21-Jährige engagiert und arbeitete zuletzt als Trainerin im Encore Volleyball Club in Redwood City unter anderem ehrenamtlich mit Kindern und jungen Erwachsenen, denen sie das Volleyballspielen beibringt.

Morgan Hentz lobt Corona-Management in Deutschland

Die mit 1,75 m kleinste Spielerin des Trios zeigte sich im Gespräch sehr offen und ehrlich, meinte: „In Deutschland läuft das Corona-Management sehr viel besser als zu Hause in den USA.“ Warum sie übrigens ausgerechnet Psychologie als Studienfach gewählt hat, erklärte sie einmal mit ihrer speziellen Familiensituation. Die Älteste von vier Geschwistern wuchs mit einem autistischen Bruder auf. Sie habe gesehen, welche Überraschungen und Schwierigkeiten dies mit sich bringe und das habe ihr geholfen, ihren Weg zu finden, den sie nach dem Volleyball gehen möchte. Jetzt aber fokussiert sie sich ganz auf ihre erste Profi-Station im Volleyball. „Das Team und die Trainer haben uns super aufgenommen. Deshalb blicke ich sehr positiv in die Zukunft“, meinte die junge Frau mit strahlendem Lachen.

Ihre beste Freundin Jenna Gray saß ebenfalls gut gelaunt neben ihr. Die 22-Jährige gab zu, dass sie vor dem ersten Mannschaftstraining schon ziemlich nervös gewesen sei. „Dann aber verflog das sehr schnell“, meinte die Zuspielerin, die auch berichtete, dass sie vor der Unterschrift unter den Vertrag schon ein paar Meinungen von Spielerinnen eingeholt hätten, die bereits beim DSC Station gemacht haben. „Mit Maddy Bugg und Michelle Bartsch haben wir telefoniert“, so Gray, die sich jetzt erst einmal an das schnelle Spiel beim Pokalsieger gewöhnen muss. Wenn man den Berichten ihrer bisherigen Teamgefährtinnen von Stanford glauben kann, ist sie eine Regisseurin, die unheimlich fokussiert das Match lenken kann und schon an der Körpersprache ihrer Mitspielerinnen sieht, wie diese gerade drauf sind. Und sie sei eine Frohnatur, die immer versuche, andere aufzuheitern und zum Lachen zu bringen.